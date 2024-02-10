Приведены наилучшие варианты BB-кремов

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Матирующие кремы: подходят для жирной кожи, уменьшают жирный блеск и скрывают незначительные дефекты. Состав таких кремов часто включает салициловую кислоту, перлит и глину.
Увлажняющие кремы: предназначены для сухой и шелушащейся кожи, создают однородное покрытие и гладкий эффект. Включают в себя масляные компоненты, растительные экстракты алоэ, гиалуроновую кислоту и глицерин.
Полифункциональные продукты: обеспечивают матовый тон и уход за кожей, увлажняют, сужают поры и защищают от вредных воздействий окружающей среды.
При выборе ВВ-крема важно учитывать тип кожи, состав косметического средства и его основное назначение.
Лучшие ВВ-кремы для лица:
Holika Holika Petit BB крем Moisturising SPF30: подходит для сухой и чувствительной кожи, содержит салициловую кислоту и глицерин для увлажнения и защиты от солнечных лучей.
Mizon bb watermax moisture spf 25: обладает водоустойчивостью и стойкостью, содержит экстракт алоэ, масла ши и манго для увлажнения и питания кожи.
Skin79 bb purple super plus spf 40: сочетает в себе маскирующие и увлажняющие свойства, подходит для сухой кожи, содержит комплекс масел целебных растений для питания и замедления старения кожи.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.
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