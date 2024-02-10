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Приведены наилучшие варианты BB-кремов

Перечислены лучшие BB-кремы

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Виды ВВ-кремов и их особенности:

Перечислены лучшие BB-кремы
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Матирующие кремы: подходят для жирной кожи, уменьшают жирный блеск и скрывают незначительные дефекты. Состав таких кремов часто включает салициловую кислоту, перлит и глину.
  • Увлажняющие кремы: предназначены для сухой и шелушащейся кожи, создают однородное покрытие и гладкий эффект. Включают в себя масляные компоненты, растительные экстракты алоэ, гиалуроновую кислоту и глицерин.
  • Полифункциональные продукты: обеспечивают матовый тон и уход за кожей, увлажняют, сужают поры и защищают от вредных воздействий окружающей среды.

При выборе ВВ-крема важно учитывать тип кожи, состав косметического средства и его основное назначение.

Лучшие ВВ-кремы для лица:

  • Holika Holika Petit BB крем Moisturising SPF30: подходит для сухой и чувствительной кожи, содержит салициловую кислоту и глицерин для увлажнения и защиты от солнечных лучей.
  • Mizon bb watermax moisture spf 25: обладает водоустойчивостью и стойкостью, содержит экстракт алоэ, масла ши и манго для увлажнения и питания кожи.
  • Skin79 bb purple super plus spf 40: сочетает в себе маскирующие и увлажняющие свойства, подходит для сухой кожи, содержит комплекс масел целебных растений для питания и замедления старения кожи.
САМЫЕ ЛУЧШИЕ BB кремы! Вы должны их знать!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
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