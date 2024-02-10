Оптимальные профессиональные продукты для окрашивания волос

Лучшие профессиональные краски для волос

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Существует заблуждение, что безаммиачные красители безопасны для волос, однако это не всегда так. Хоть в их составе и нет аммиака, они могут содержать другие агрессивные компоненты, негативно влияющие на состояние волос. При выборе краски из профессиональных линеек следует отдавать предпочтение средствам с натуральными маслами, растительными экстрактами и другими бережными компонентами, чтобы смягчить воздействие химических веществ.

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Особенности профессиональных красителей для волос включают возможность смешивать оттенки и их стойкость при многократном мытье головы. Профессиональные средства реже подвержены выгоранию на солнце, а цвет вымывается равномерно и постепенно. Разнообразие оттенков позволяет смешивать краски и точно подбирать нужный тон.

При выборе профессиональной краски следует учитывать несколько основных критериев, включая оттенок, состав и место покупки. Важно, чтобы выбранный цвет не нарушал базовый оттенок волос и соответствовал цветотипу лица. Состав краски должен содержать натуральные масла и другие полезные компоненты.

Бренды, производящие профессиональные средства, часто предлагают также корректоры или микстоны, предназначенные для разбавления оттенков. При этом для полноценного окрашивания микстоны не подходят.

Среди бюджетных профессиональных красок для волос можно выделить несколько наиболее качественных вариантов, таких как KAARAL Professional AAA Color Collection, KAPOUS Professional Studio с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами, ESTEL PROFESSIONAL PRINCESS ESSEX, CONCEPT PROFY TOUCH.

Правильное применение профессиональных красок в домашних условиях включает использование окислителя, соответствующего необходимому проценту осветления. Тест на аллергические реакции перед окрашиванием также обязателен. После процедуры важно ухаживать за волосами с помощью средств с кислым рН для сохранения цвета.

Наконец, следует помнить, что профессиональные краски для волос, несмотря на наличие ухаживающих компонентов, не являются абсолютно безопасными. Они могут смягчить воздействие агрессивных химических веществ, но не исключают его полностью.

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