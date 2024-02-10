Секреты удачного знакомства: как выбрать идеального мужчину

Девушка из Тюмени дала советы по выбору достойного мужчины

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Алена Решетникова из Тюмени делится своими советами по выбору достойного мужчины на различных этапах от знакомства до создания семьи. Она подчеркивает важность уважения и заботы со стороны мужчины, отмечая, что достойный кавалер должен заботиться о комфорте женщины, оплачивать счета и проявлять внимание при встречах.

Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

Решетникова выступает против разделения счета в кафе и считает это признаком жадности. Она также советует не торопиться с физическим контактом и даже не допускать его до тех пор, пока не будет уверена в серьезности намерений мужчины. Девушка подчеркивает важность общих ценностей и планов на будущее, а также предостерегает от ревности и контроля со стороны партнера. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Алена считает, что женщина заслуживает мужчину, который ценит ее и готов участвовать в совместной жизни, деля обязанности и проявляя заботу.