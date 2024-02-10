Как преодолеть проблемы с экземой или аллергией на холод: рекомендации специалистов по кожным заболеваниям

Зимой часто происходят обострения у людей с типом кожи, склонной к экземе или аллергии, включая аллергию на холод. Основные симптомы — атопический дерматит, сыпь, шелушение и зуд. Для облегчения неудобств необходимо обратиться к дерматологу для подбора лечения и ухода.
Эксперты указывают на важность выбора увлажняющих средств для предотвращения вспышек заболевания. Рекомендуется использовать кремы с густой текстурой, содержащие увлажняющие и успокаивающие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, керамиды и вазелин.
Слаггинг — нанесение вечером вазелина или подобных средств для сохранения влаги в коже. Важно избегать ингредиентов, таких как ароматизаторы, отшелушивающие кислоты и ретинол, которые могут раздражать и высушивать кожу.
Также следует исключить контакт с потенциальными аллергенами, такими как шерсть.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.