Как преодолеть проблемы с экземой или аллергией на холод: рекомендации специалистов по кожным заболеваниям

Как справиться с экземой или аллергией на холод: советы дерматологов

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой часто происходят обострения у людей с типом кожи, склонной к экземе или аллергии, включая аллергию на холод. Основные симптомы — атопический дерматит, сыпь, шелушение и зуд. Для облегчения неудобств необходимо обратиться к дерматологу для подбора лечения и ухода.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперты указывают на важность выбора увлажняющих средств для предотвращения вспышек заболевания. Рекомендуется использовать кремы с густой текстурой, содержащие увлажняющие и успокаивающие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, керамиды и вазелин.

Слаггинг — нанесение вечером вазелина или подобных средств для сохранения влаги в коже. Важно избегать ингредиентов, таких как ароматизаторы, отшелушивающие кислоты и ретинол, которые могут раздражать и высушивать кожу.

Также следует исключить контакт с потенциальными аллергенами, такими как шерсть.