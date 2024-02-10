Пять наиболее востребованных лазерных процедур: основная информация, которую стоит знать о них

Пять самых популярных лазерных процедур: все, что вы должны о них знать

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Процедура лазерной эпиляции может быть противопоказана людям с высоким уровнем тестостерона или другими гормональными нарушениями, так как это может снизить эффективность процедуры. После шлифовки лица необходимо быть готовым к временному покраснению, шелушению и возможному небольшому отеку. Фотолечение может быть эффективным для борьбы с расширенными порами, но результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

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Дерматокосметолог Виктория Гончарук объясняет, что лазерная эпиляция может быть неэффективной при наличии гормональных нарушений, таких как высокий уровень тестостерона. AFT-лифтинг помогает стимулировать синтез коллагена и восстановить водный баланс кожи, улучшая упругость и общее состояние кожи. Абляционная шлифовка лица является эффективным методом борьбы с различными дефектами кожи, такими как шрамы, рубцы, морщины и пигментные пятна.

Лазерная эпиляция: что важно знать? | Косметолог