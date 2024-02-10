Пять наиболее востребованных лазерных процедур: основная информация, которую стоит знать о них

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Пять самых популярных лазерных процедур: все, что вы должны о них знать

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Процедура лазерной эпиляции может быть противопоказана людям с высоким уровнем тестостерона или другими гормональными нарушениями, так как это может снизить эффективность процедуры. После шлифовки лица необходимо быть готовым к временному покраснению, шелушению и возможному небольшому отеку. Фотолечение может быть эффективным для борьбы с расширенными порами, но результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

Пять самых популярных лазерных процедур: все, что вы должны о них знать
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дерматокосметолог Виктория Гончарук объясняет, что лазерная эпиляция может быть неэффективной при наличии гормональных нарушений, таких как высокий уровень тестостерона. AFT-лифтинг помогает стимулировать синтез коллагена и восстановить водный баланс кожи, улучшая упругость и общее состояние кожи. Абляционная шлифовка лица является эффективным методом борьбы с различными дефектами кожи, такими как шрамы, рубцы, морщины и пигментные пятна.

Лазерная эпиляция: что важно знать? | Косметолог
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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