Маски для жирной кожи: шесть ключевых компонентов и рекомендации по применению

Врач-дерматокосметолог, директор Клинического Института Эстетической Медицины Аленичев Андрей Юрьевич подчеркивает важность осторожного подхода к использованию ретинола в уходовых средствах и объясняет влияние ионов цинка на работу сальных желез. В его мнении:
Он рекомендует правильный уход за жирной кожей, включая ежедневную очистку, использование тоника, кислотных продуктов с уровнем pH 5,5-5,7, и поиск увлажняющих компонентов, таких как масло авокадо и гиалуроновая кислота. Также важно регулярно делать лечебные маски и обращаться к косметологу.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.