Маски для жирной кожи: шесть ключевых компонентов и рекомендации по применению

Маски для жирной кожи: шесть главных ингредиентов и правил использования

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог, директор Клинического Института Эстетической Медицины Аленичев Андрей Юрьевич подчеркивает важность осторожного подхода к использованию ретинола в уходовых средствах и объясняет влияние ионов цинка на работу сальных желез. В его мнении:

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Ферменты молочной сыворотки являются отличным компонентом для жирной кожи, обладая увлажняющими и комедонолитическими свойствами.

являются отличным компонентом для жирной кожи, обладая увлажняющими и комедонолитическими свойствами. Кислоты , такие как азелаиновая кислота, помогают регулировать работу сальных желез и обладают противовоспалительным действием.

, такие как азелаиновая кислота, помогают регулировать работу сальных желез и обладают противовоспалительным действием. Витамин А , представленный в форме ретинола пальмитата, нормализует жирность кожи без вызывания сильного шелушения, но требует осторожности в использовании из-за повышенной чувствительности кожи к солнцу.

, представленный в форме ретинола пальмитата, нормализует жирность кожи без вызывания сильного шелушения, но требует осторожности в использовании из-за повышенной чувствительности кожи к солнцу. Соли цинка нормализуют функцию сальных желез, снижают воспаление и ускоряют заживление кожи.

нормализуют функцию сальных желез, снижают воспаление и ускоряют заживление кожи. Витамины Н и В6 успокаивают кожу, сужают поры и стимулируют обменные процессы.

успокаивают кожу, сужают поры и стимулируют обменные процессы. Масла, такие как масло чайного дерева, обладают противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами.

Он рекомендует правильный уход за жирной кожей, включая ежедневную очистку, использование тоника, кислотных продуктов с уровнем pH 5,5-5,7, и поиск увлажняющих компонентов, таких как масло авокадо и гиалуроновая кислота. Также важно регулярно делать лечебные маски и обращаться к косметологу.

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