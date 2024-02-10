Маски для кожи, склонной к сухости: пять ключевых компонентов и рекомендации по применению

Маски для сухой кожи: пять главных ингредиентов и правил использования

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой даже кожа с нормальным или комбинированным типом может стать сухой и ощущать стянутость из-за холодного воздуха и отопительного сезона. Для обладательниц сухой кожи поиск новых методов увлажнения становится особенно актуальным. Дерматокосметолог Виктория Гончарук дает рекомендации по выбору масок с ингредиентами, подходящими для сухой кожи.

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Натуральные масла: зимой кожа нуждается в интенсивном увлажнении и питании. Масла, такие как витамин Е, масло Ши и масло авокадо, помогают восстановить уровень влаги и укрепить защитный барьер кожи. Алоэ вера: содержащийся в алоэ сок аллантоин увлажняет кожу, обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, способствует регенерации клеток. АНА-кислоты: альфа-гидроксикислоты, такие как молочная кислота, помогают эксфолиировать ороговевшие клетки, предотвращая появление мелких морщин и осветляя пигментные пятна. Термальная вода: термальная вода увлажняет кожу, защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды и уменьшает воспаления. Керамиды: Этот дорогостоящий ингредиент помогает восстановить липидный барьер кожи, защищает ее от потери влаги и появления морщин.

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