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Маски для кожи, склонной к сухости: пять ключевых компонентов и рекомендации по применению

Маски для сухой кожи: пять главных ингредиентов и правил использования

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Зимой даже кожа с нормальным или комбинированным типом может стать сухой и ощущать стянутость из-за холодного воздуха и отопительного сезона. Для обладательниц сухой кожи поиск новых методов увлажнения становится особенно актуальным. Дерматокосметолог Виктория Гончарук дает рекомендации по выбору масок с ингредиентами, подходящими для сухой кожи.

Маски для сухой кожи: пять главных ингредиентов и правил использования
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Натуральные масла: зимой кожа нуждается в интенсивном увлажнении и питании. Масла, такие как витамин Е, масло Ши и масло авокадо, помогают восстановить уровень влаги и укрепить защитный барьер кожи.
  2. Алоэ вера: содержащийся в алоэ сок аллантоин увлажняет кожу, обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, способствует регенерации клеток.
  3. АНА-кислоты: альфа-гидроксикислоты, такие как молочная кислота, помогают эксфолиировать ороговевшие клетки, предотвращая появление мелких морщин и осветляя пигментные пятна.
  4. Термальная вода: термальная вода увлажняет кожу, защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды и уменьшает воспаления.
  5. Керамиды: Этот дорогостоящий ингредиент помогает восстановить липидный барьер кожи, защищает ее от потери влаги и появления морщин.
Питательная маска для сухой кожи лица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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