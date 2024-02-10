Витамин биотин: основная информация о питательном элементе, отвечающем за здоровье волос и кожи

Биотин: что нужно знать о витамине, который отвечает за качество волос и кожи

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эффективность биотина в косметических средствах и при внутреннем применении неоднозначна, считает Ксения Самоделкина, врач-дерматолог и владелица "Нувель клиник". В составе косметических средств концентрация биотина обычно невелика, так как его действие внешним образом все еще не подтверждено научно. Тем не менее, биотин может быть полезен для волос, но важно понимать, что простое добавление этого компонента в шампунь не решит серьезные проблемы с волосами.

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Внутренний прием биотина может быть рекомендован при определенных патологиях, таких как синдром нерасчесываемых волос, синдром ломких ногтей, и врожденная нехватка фермента биотинидазы. Также биотин применяется при себорейном дерматите, себорее и акне. Дозировка индивидуальна для каждого пациента и подбирается врачом.

Относительно роста волос, Ксения подчеркивает, что скорость и способность волос к росту определяются генетически. Однако, баланс элементов, в том числе биотина, влияет на состояние волос и кожи. Исследования показали, что дефицит биотина был обнаружен у некоторых женщин, жалующихся на выпадение волос. В таких случаях рекомендуется системный прием биотина в определенных дозировках в течение нескольких месяцев.

Трихолог Анастасия Мареева отмечает, что биотин помогает только тем, у кого имеется его дефицит. В большинстве случаев необходимая доза биотина может быть получена из рациона питания, и дефицит этого витамина встречается редко. Однако, у курильщиков, людей с хроническими инфекциями, а также у беременных и кормящих мам риск дефицита биотина повышается.

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