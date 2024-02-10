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Как правильно очищать и стилизовать волосы, чтобы достичь объема, который будет держаться даже на тонких и упрямых прядях

Как правильно мыть и стайлинговать волосы, чтобы создать объем, который будет сохраняться даже на тонких и непослушных прядях

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Проблема отсутствия объема у волос, особенно актуальная в холодное время года, часто беспокоит девушек, особенно тех, у кого тонкие и непослушные локоны.

Как правильно мыть и стайлинговать волосы, чтобы создать объем, который будет сохраняться даже на тонких и непослушных прядях
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Главный редактор BeautyHack. ru, Василиса Какорина, разработала собственный метод мытья и сушки волос, который позволяет сохранить объем волос на протяжении трех дней. Основные шаги включают в себя применение скраба для кожи головы раз в неделю, мытье головы с наклоном над ванной для поднятия корней волос, а также нанесение масок и бальзамов, избегая корней.

Для создания объема рекомендуется использовать легкий мусс для объема, например, Root Boost от Moroccanoil, и начать сушку волос, наклонившись головой вниз. Завершить укладку следует с помощью браша, выделяя пряди и вытягивая их на круглой щетке. Важно полностью высушить волосы, прежде чем закончить укладку, и охладить их, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.

Лайфхак для обладательниц челок — накрутить пряди на бигуди и дать им зафиксироваться, пока делается макияж, чтобы сохранить объем.

Как сделать тонкие волосы густыми | Объемная укладка на тонкие волосы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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