Как правильно очищать и стилизовать волосы, чтобы достичь объема, который будет держаться даже на тонких и упрямых прядях

Как правильно мыть и стайлинговать волосы, чтобы создать объем, который будет сохраняться даже на тонких и непослушных прядях

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема отсутствия объема у волос, особенно актуальная в холодное время года, часто беспокоит девушек, особенно тех, у кого тонкие и непослушные локоны.

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Главный редактор BeautyHack. ru, Василиса Какорина, разработала собственный метод мытья и сушки волос, который позволяет сохранить объем волос на протяжении трех дней. Основные шаги включают в себя применение скраба для кожи головы раз в неделю, мытье головы с наклоном над ванной для поднятия корней волос, а также нанесение масок и бальзамов, избегая корней.

Для создания объема рекомендуется использовать легкий мусс для объема, например, Root Boost от Moroccanoil, и начать сушку волос, наклонившись головой вниз. Завершить укладку следует с помощью браша, выделяя пряди и вытягивая их на круглой щетке. Важно полностью высушить волосы, прежде чем закончить укладку, и охладить их, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.

Лайфхак для обладательниц челок — накрутить пряди на бигуди и дать им зафиксироваться, пока делается макияж, чтобы сохранить объем.

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