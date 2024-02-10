Разбираемся с экспертом, как правильно применять твердый шампунь и для кого он подходит

По прогнозам некоторых ученых, к 2050 году количество пластика в океанах превысит количество рыб. Это стимулировало косметические бренды к принятию мер для защиты планеты. Так появился твердый шампунь, который экологичен благодаря сниженному потреблению воды при производстве и возможности выпуска без упаковки или в перерабатываемой упаковке. Кроме того, он экономичен: один брусок эквивалентен примерно трём бутылкам жидкого шампуня. Однако возникает вопрос о его эффективности и подходит ли он всем.
Чтобы правильно использовать твердый шампунь, нужно достать его из упаковки, смочить волосы и несколько раз провести по ним "бруском" до образования пены. Затем следует помассировать кожу головы и волосы и смыть шампунь. Второго нанесения не требуется. Чтобы продлить срок службы твердого шампуня, его следует хорошо просушивать между применениями.
Твердый шампунь не подходит всем. Эксперты рекомендуют использовать его с осторожностью обладательницам очень сухих волос. Для них после применения может потребоваться использование бальзама, кондиционера или маски для волос. Однако для жирной кожи головы и волос твердый шампунь является находкой, благодаря натуральным концентратам, он эффективно очищает кожу головы и волосы, а также сохраняет ощущение чистоты и свежести. Один брусок хватает на 2-3 месяца и более.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.