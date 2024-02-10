Разбираемся с экспертом, как правильно применять твердый шампунь и для кого он подходит

Как использовать и кому подходит твердый шампунь — разбираемся с экспертом

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

По прогнозам некоторых ученых, к 2050 году количество пластика в океанах превысит количество рыб. Это стимулировало косметические бренды к принятию мер для защиты планеты. Так появился твердый шампунь, который экологичен благодаря сниженному потреблению воды при производстве и возможности выпуска без упаковки или в перерабатываемой упаковке. Кроме того, он экономичен: один брусок эквивалентен примерно трём бутылкам жидкого шампуня. Однако возникает вопрос о его эффективности и подходит ли он всем.

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Чтобы правильно использовать твердый шампунь, нужно достать его из упаковки, смочить волосы и несколько раз провести по ним "бруском" до образования пены. Затем следует помассировать кожу головы и волосы и смыть шампунь. Второго нанесения не требуется. Чтобы продлить срок службы твердого шампуня, его следует хорошо просушивать между применениями.

Твердый шампунь не подходит всем. Эксперты рекомендуют использовать его с осторожностью обладательницам очень сухих волос. Для них после применения может потребоваться использование бальзама, кондиционера или маски для волос. Однако для жирной кожи головы и волос твердый шампунь является находкой, благодаря натуральным концентратам, он эффективно очищает кожу головы и волосы, а также сохраняет ощущение чистоты и свежести. Один брусок хватает на 2-3 месяца и более.

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