Ниацинамид — причины обратить внимание на этот ингредиент в косметических средствах

В последнее время ниацинамид стал объектом повышенного внимания. Врач-косметолог Юлия Пярн объясняет, почему этот ингредиент ценен в косметике.
Ниацинамид, или витамин B3, является эффективным средством для ухода за проблемной кожей и угревой болезнью. Он обладает мощным противовоспалительным действием и снижает трансэпидермальную потерю воды, улучшая барьерные функции кожи и уменьшая пигментные пятна. При наружном применении ниацинамид разглаживает морщины и повышает эластичность кожи.
Однако следует учитывать, что при употреблении больших доз витаминов группы B могут возникать аллергические реакции и даже обострение акне. Несмотря на это, ниацинамид широко используется в косметических средствах.
Некоторые популярные продукты с ниацинамидом включают лосьон P50 от Biologique Recherche, угольную маску Charcoal Rescue Masque от Dermatologica и сыворотку Niacinamide 10% + Zinc 1% от The Ordinary.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.