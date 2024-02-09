Ниацинамид — причины обратить внимание на этот ингредиент в косметических средствах

Ниацинамид: почему стоит присмотреться к этому компоненту в косметике

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время ниацинамид стал объектом повышенного внимания. Врач-косметолог Юлия Пярн объясняет, почему этот ингредиент ценен в косметике.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ниацинамид, или витамин B3, является эффективным средством для ухода за проблемной кожей и угревой болезнью. Он обладает мощным противовоспалительным действием и снижает трансэпидермальную потерю воды, улучшая барьерные функции кожи и уменьшая пигментные пятна. При наружном применении ниацинамид разглаживает морщины и повышает эластичность кожи.

Однако следует учитывать, что при употреблении больших доз витаминов группы B могут возникать аллергические реакции и даже обострение акне. Несмотря на это, ниацинамид широко используется в косметических средствах.

Некоторые популярные продукты с ниацинамидом включают лосьон P50 от Biologique Recherche, угольную маску Charcoal Rescue Masque от Dermatologica и сыворотку Niacinamide 10% + Zinc 1% от The Ordinary.

НИАЦИНАМИД для кожи