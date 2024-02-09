Как приподнять уголки глаз и губ с помощью косметических процедур: ваше лицо перестанет выглядеть уставшим

С возрастом уголки глаз и губ могут потерять свой подъем и придать лицу уставший вид, но существует ряд бьюти-процедур, способных решить эту проблему. Роза Герлиани, врач-дерматокосметолог из центра инновационной медицины Damas Medical Center, представляет топ-5 процедур:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Ботулинотерапия: помогает расслабить мышцы и добиться эффекта лифтинга.
Введение гиалуроновой кислоты: используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты для коррекции проблемных зон, таких как опущенные уголки глаз и губ.
RF-лифтинг: радиоволновая процедура, которая стимулирует коллаген в дерме, помогая подтянуть кожу в области вокруг глаз и губ.
Лазерное омоложение или лазерная шлифовка: под высокой температурой разрушаются старые клетки, что способствует подтяжке кожи и разглаживанию морщин.
SMAS-лифтинг: ультразвуковая процедура, направленная на уплотнение коллагеновых волокон и подтяжку кожи в области уголков глаз и губ.
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Как избавиться от морщин вокруг глаз? ТОП 5 процедур.
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