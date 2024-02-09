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Почему нельзя делать несколько пластических операций сразу: хирург предупредил об осложениях

Не спешите: пластические операции, которые нельзя проводить вместе

1:21
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Жизнь в современном ритме требует гибкости и эффективности, что касается и пластической хирургии. Многие предпочитают совмещать несколько операций сразу, чтобы сэкономить время и получить дополнительные скидки. Однако не все вмешательства можно проводить вместе, и это обусловлено серьезными факторами. Врач-пластический хирург Дмитрий Скворцов выделяет ключевые моменты, которые следует учитывать при планировании комбинированных операций:

Не спешите: пластические операции, которые нельзя проводить вместе
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Длительность операции: не рекомендуется, чтобы операция продолжалась более 6 часов, даже если пациент согласен на длительный наркоз. Разделение объемных работ на этапы помогает облегчить процесс восстановления.
Размеры ран: при комбинированных операциях раны не должны быть слишком обширными. Это важно для минимизации рисков и ускорения заживления.

Лицо:

  • Ринопластика: эта операция обычно проводится отдельно из-за своей трудоемкости и необходимости предельной стерильности.
    Блефаропластика: может сочетаться с ринопластикой, но не с подтяжкой верхней губы из-за возможного отека.

Тело:

  • Абдоминопластика: часто сочетается с липосакцией, но объемная липосакция и операции в разных зонах обычно проводятся отдельно.
    Увеличение ягодиц: всегда проводится отдельно, так как требует специфической позы во время реабилитации.
Кому нельзя делать пластику? // Причины для отказа в пластической операции // 18+
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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