Почему нельзя делать несколько пластических операций сразу: хирург предупредил об осложениях

Жизнь в современном ритме требует гибкости и эффективности, что касается и пластической хирургии. Многие предпочитают совмещать несколько операций сразу, чтобы сэкономить время и получить дополнительные скидки. Однако не все вмешательства можно проводить вместе, и это обусловлено серьезными факторами. Врач-пластический хирург Дмитрий Скворцов выделяет ключевые моменты, которые следует учитывать при планировании комбинированных операций:
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Длительность операции: не рекомендуется, чтобы операция продолжалась более 6 часов, даже если пациент согласен на длительный наркоз. Разделение объемных работ на этапы помогает облегчить процесс восстановления. Размеры ран: при комбинированных операциях раны не должны быть слишком обширными. Это важно для минимизации рисков и ускорения заживления.
Лицо:
Ринопластика: эта операция обычно проводится отдельно из-за своей трудоемкости и необходимости предельной стерильности. Блефаропластика: может сочетаться с ринопластикой, но не с подтяжкой верхней губы из-за возможного отека.
Тело:
Абдоминопластика: часто сочетается с липосакцией, но объемная липосакция и операции в разных зонах обычно проводятся отдельно. Увеличение ягодиц: всегда проводится отдельно, так как требует специфической позы во время реабилитации.
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