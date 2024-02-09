Как сохранить цвет волос надолго после окрашивания: рекомендации от знаменитых колористов из Голливуда

Что делать, чтобы надолго сохранить цвет волос после окрашивания: советы голливудских колористов

0:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Советы от знаменитых колористов для сохранения цвета волос после окрашивания:

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Подождите 2-3 дня перед мытьем головы после окрашивания, чтобы цвет закрепился.

Используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос без сульфатов, чтобы сохранить влагу и цвет.

Избегайте горячих душей, используйте теплую воду, чтобы сохранить кутикулу волос и цвет.

Избегайте осветляющих шампуней, которые могут удалить краску из волос и придать нежелательный медный оттенок.

Регулярно используйте маску для волос, чтобы сохранить их здоровье и увлажненность.

Всегда используйте средства для термозащиты перед укладкой волос или использованием термических приборов.