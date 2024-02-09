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Как сохранить цвет волос надолго после окрашивания: рекомендации от знаменитых колористов из Голливуда

Что делать, чтобы надолго сохранить цвет волос после окрашивания: советы голливудских колористов

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Моя семья » Красота и стиль

Советы от знаменитых колористов для сохранения цвета волос после окрашивания:

Что делать, чтобы надолго сохранить цвет волос после окрашивания: советы голливудских колористов
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Подождите 2-3 дня перед мытьем головы после окрашивания, чтобы цвет закрепился.
  • Используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос без сульфатов, чтобы сохранить влагу и цвет.
  • Избегайте горячих душей, используйте теплую воду, чтобы сохранить кутикулу волос и цвет.
  • Избегайте осветляющих шампуней, которые могут удалить краску из волос и придать нежелательный медный оттенок.
  • Регулярно используйте маску для волос, чтобы сохранить их здоровье и увлажненность.
  • Всегда используйте средства для термозащиты перед укладкой волос или использованием термических приборов.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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