Появление расширенных пор и черных точек вызвано определенными факторами — как избавиться от них

Весной многие предпочитают легкие тональные средства для кожи, чтобы достичь здорового и красивого вида лица. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова предложила пять шагов для избавления от расширенных пор и черных точек, помогающих достигнуть эффекта фильтра и фотошопа.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Снятие макияжа: используйте средства для демакияжа, такие как мицеллярная вода или мицеллярное масло, прежде чем умываться гелем или пенкой.
Умывание: выбирайте средства для умывания в зависимости от типа кожи: молочко для сухой и комбинированной, гели и пенки для жирной, гипоаллергенные продукты для чувствительной.
Тонизирование: используйте тоники или лосьоны, чтобы восстановить гидролипидный барьер кожи и нейтрализовать остатки очищающих средств.
Увлажнение: выбирайте увлажняющие средства, подходящие для вашего типа кожи: плотные кремы для сухой, эмульсии или гели с натуральным силиконом для жирной, продукты с мягкой текстурой для проблемной, а практически любые увлажняющие средства для комбинированной.
Правильное питание и образ жизни: сбалансированное питание, здоровый образ жизни и управление стрессом также играют важную роль в здоровье кожи, помогая предотвратить появление расширенных пор и черных точек.
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КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И УМЕНЬШИТЬ ПОРЫ
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