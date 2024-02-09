Появление расширенных пор и черных точек вызвано определенными факторами — как избавиться от них

Расширенные поры и черные точки: почему появляются и как от них избавиться

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной многие предпочитают легкие тональные средства для кожи, чтобы достичь здорового и красивого вида лица. Врач-косметолог и дерматолог Ширин Хайидмурадова предложила пять шагов для избавления от расширенных пор и черных точек, помогающих достигнуть эффекта фильтра и фотошопа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Снятие макияжа: используйте средства для демакияжа, такие как мицеллярная вода или мицеллярное масло, прежде чем умываться гелем или пенкой.

Умывание: выбирайте средства для умывания в зависимости от типа кожи: молочко для сухой и комбинированной, гели и пенки для жирной, гипоаллергенные продукты для чувствительной.

Тонизирование: используйте тоники или лосьоны, чтобы восстановить гидролипидный барьер кожи и нейтрализовать остатки очищающих средств.

Увлажнение: выбирайте увлажняющие средства, подходящие для вашего типа кожи: плотные кремы для сухой, эмульсии или гели с натуральным силиконом для жирной, продукты с мягкой текстурой для проблемной, а практически любые увлажняющие средства для комбинированной.

Правильное питание и образ жизни: сбалансированное питание, здоровый образ жизни и управление стрессом также играют важную роль в здоровье кожи, помогая предотвратить появление расширенных пор и черных точек.

КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И УМЕНЬШИТЬ ПОРЫ