Как правильно подобрать тональное средство: основные семь правил

Как выбрать тональный крем: семь главных правил

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Мария Калинина делится советами о том, как определить правильный оттенок, обращать ли внимание на УФ-защиту, и можно ли смешивать средства различных марок.

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Перед выбором тонального средства важно понять различия между типами продукции:

Жидкий тональный крем — разнообразие текстур, от легких до плотных, с различными финишами и уровнем SPF.

Крем-камуфляж — легкие средства на водной основе, хорошо выравнивающие тон кожи.

Тональный крем в стике — удобный формат для нанесения, обычно средней плотности.

СС-крем — помимо выравнивания тона, обеспечивает уход за кожей.

ВВ-крем — маскирует мелкие недостатки и ухаживает за кожей.

Существует несколько правил, которые помогут избежать ошибок при выборе:

Разделение на дневные и вечерние средства: для дневного макияжа выбирайте легкие текстуры, а для вечернего — более стойкие. Учет типа и состояния кожи: для жирной кожи подходят стойкие средства, для сухой — увлажняющие, а для чувствительной — на натуральной основе. Выбор средств для возрастной кожи: предпочтение стоит отдать увлажняющим средствам с пластичной текстурой и светоотражающими частицами. Правильный способ нанесения: для легких текстур подходят спонжи, для плотных — кисти с искусственным ворсом. Обращение внимания на наличие SPF-фактора, особенно в пудре, для защиты кожи от солнечных лучей. Тестирование оттенка на лице в хорошо освещенном помещении, а не на руке. Возможность смешивать тональные средства разных марок для получения нужного оттенка или текстуры.

Перед покупкой стоит определить цели использования и тип кожи, чтобы правильно подобрать необходимое тональное средство.

Как подобрать тональный крем и выбрать удачный оттенок