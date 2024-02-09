Как правильно подобрать тональное средство: основные семь правил

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Как выбрать тональный крем: семь главных правил

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Мария Калинина делится советами о том, как определить правильный оттенок, обращать ли внимание на УФ-защиту, и можно ли смешивать средства различных марок.

Как выбрать тональный крем: семь главных правил
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Перед выбором тонального средства важно понять различия между типами продукции:

  • Жидкий тональный крем — разнообразие текстур, от легких до плотных, с различными финишами и уровнем SPF.
  • Крем-камуфляж — легкие средства на водной основе, хорошо выравнивающие тон кожи.
  • Тональный крем в стике — удобный формат для нанесения, обычно средней плотности.
  • СС-крем — помимо выравнивания тона, обеспечивает уход за кожей.
  • ВВ-крем — маскирует мелкие недостатки и ухаживает за кожей.

Существует несколько правил, которые помогут избежать ошибок при выборе:

  1. Разделение на дневные и вечерние средства: для дневного макияжа выбирайте легкие текстуры, а для вечернего — более стойкие.
  2. Учет типа и состояния кожи: для жирной кожи подходят стойкие средства, для сухой — увлажняющие, а для чувствительной — на натуральной основе.
  3. Выбор средств для возрастной кожи: предпочтение стоит отдать увлажняющим средствам с пластичной текстурой и светоотражающими частицами.
  4. Правильный способ нанесения: для легких текстур подходят спонжи, для плотных — кисти с искусственным ворсом.
  5. Обращение внимания на наличие SPF-фактора, особенно в пудре, для защиты кожи от солнечных лучей.
  6. Тестирование оттенка на лице в хорошо освещенном помещении, а не на руке.
  7. Возможность смешивать тональные средства разных марок для получения нужного оттенка или текстуры.

Перед покупкой стоит определить цели использования и тип кожи, чтобы правильно подобрать необходимое тональное средство.

Как подобрать тональный крем и выбрать удачный оттенок
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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