Что делать, если патчи и маски не устраняют мешки и синяки под глазами. Несколько простых советов

Как избавиться от мешков и синяков под глазами, когда патчи и маски не помогают

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз отличается от остальной кожи лица тонкостью и меньшим количеством сальных желез. Проблемы в этой области, такие как морщины, темные круги и отеки, могут быть вызваны разными факторами, включая старение, генетику и неправильный образ жизни. Для их решения и предотвращения старения кожи необходимо применять не только домашние уходовые средства, но и процедуры косметологии.

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Тёмные круги под глазами могут быть вызваны истончением кожи или пигментацией. Отеки могут появляться из-за накопления жидкости. Для борьбы с этими проблемами можно использовать различные процедуры, начиная от инъекций на основе гиалуроновой кислоты до биоревитализации и контурной пластики. Эти процедуры помогают улучшить цвет кожи, уменьшить отечность и сделать темные круги менее заметными.

Также можно использовать аппаратные процедуры, такие как игольчатый RF лифтинг или микротоковая терапия, которые улучшают тонус кожи и стимулируют синтез коллагена. Эти методы помогают уменьшить морщины и подтянуть кожу вокруг глаз.

Важно помнить, что перед проведением любых процедур необходимо проконсультироваться с косметологом и выбрать подходящий метод в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

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