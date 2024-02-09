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Питание для укрепления волос: что стоит исключить и что следует включить в рацион

Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион

1:06
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Эксперт Маргарита Андрианова подчеркивает, что обильное выпадение волос после расчесывания может свидетельствовать о проблемах, которые могут быть скорректированы при консультации с трихологом и проведении необходимых анализов. Она также отмечает важность правильного питания для здоровья волос, рекомендуя включить в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, и исключить пищу, негативно воздействующую на волосы и кожу.

Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В список продуктов, которые следует включить в рацион для укрепления волос, входят: рыба и морепродукты, мясо, зеленые и листовые овощи, орехи, яйца, цельнозерновые культуры и каши. Эти продукты обогащают организм необходимыми питательными веществами, способствуя здоровью волос.

С другой стороны, Маргарита Андрианова указывает на продукты, которые стоит исключить из рациона, такие как фастфуд, жареное, сладости, газированные напитки, острая, копченая и соленая пища. Также важно избегать вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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