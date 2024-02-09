Три метода, которые немедленно и успешно устранят отёчность

Отёчность — распространённое явление, с которым сталкиваются многие. Врач-косметолог из салона красоты SLOWMO TSVETNOY ОксанаМакарова предлагает три программы, эффективность которых заметна уже после первого посещения. Все они также рекомендуются в качестве "выходных" процедур.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Endospheres Therapy®: этот метод, изначально популярный для работы с телом, оказывает заметное воздействие на лицо. Он работает по лимфодренажным линиям, обеспечивая лифтинг и уменьшая отечность. Сочетание компрессионных микровибраций стимулирует естественные процессы в коже, способствуя выработке коллагена и эластина.
Hydrafacial: эта процедура, хотя изначально призвана для очищения кожи, также эффективно справляется с отечностью. Массажные движения мягких насадок обеспечивают превосходный дренажный эффект, что делает Hydrafacial еще более эффективным.
Хиропластический массаж лица: этот метод, разработанный испанским пластическим хирургом Энрике Кастеллсом Гарсия, нацелен на устранение отёчности и улучшение лимфодренажа. Он также хорошо работает с мышцами лица и подходит для людей с куперозом, так как укрепляет стенки сосудов. Результаты заметны уже после первой процедуры.
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