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Руководство по выбору подходящего крема: список рекомендаций

Список рекомендаций: как подобрать подходящий крем

0:46
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Список рекомендаций по выбору нового крема:

Список рекомендаций: как подобрать подходящий крем
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Учитывайте тип кожи. Ориентируйтесь на пометку на упаковке или возьмите тестер для проверки аллергической реакции.
  • Обратите внимание на срок годности и хранения после вскрытия.
  • Избегайте продуктов с долгим сроком хранения после вскрытия.
  • Изучите состав. Выбирайте средства с мягким и экологичным составом, с меньшим количеством консервантов, силиконов, парабенов, отдушек и красителей.
  • Обратите внимание на активные компоненты. Для различных типов кожи нужны разные активные вещества.
  • Не экономьте на себе. Учитывайте, что цена может отражать качество продукта, поэтому выбирайте кремы средней и выше ценовой категории.
КАК ВЫБРАТЬ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. Разбор всех видов кремов от масс-маркета до салонной.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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