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Уменьшение видимости расширенных пор: четыре метода, которые справляются с этой задачей

Расширенные поры: четыре процедуры, которые сделают их менее заметными

1:43
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Уменьшить видимость пор на коже возможно без использования фотошопа. Процедуры и домашний уход могут помочь в этом. У расширенных пор может быть несколько причин: гормональные изменения, тип кожи, неправильный домашний уход, наследственность, повышенная выработка кожного сала, обезвоживание и потеря тонуса кожи. Подбор процедур зависит от того, что привело к расширению пор.

Расширенные поры: четыре процедуры, которые сделают их менее заметными
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Ультразвуковая чистка лица SKIN-Master: это комплексная процедура, включающая очистку и тонизацию кожи. Ультразвуковые воздействия позволяют не только очистить кожу, но и придать ей тонус. Эта процедура обычно комфортна для пациента и не вызывает болевых ощущений.
  • Пилинги: процедуры, такие как PRX-T33 или карбоновый пилинг, способствуют улучшению состояния кожи, выравнивают ее текстуру и цвет, не требуя длительного времени для восстановления. Курс процедур PRX-T33 увеличивает упругость кожи, уменьшает морщины и делает поры менее заметными.
  • HydraFacial: эта процедура улучшает качество кожи, насыщая ее влагой, делая более упругой и сияющей, а поры – менее заметными. Она помогает сократить мелкие морщинки и поверхностные пигментные пятна.
  • Грамотный домашний уход: важно использовать средства себостатического действия для кожи с повышенной выработкой себума, а также увлажняющие средства и средства, предотвращающие потерю влаги кожей. Регулярное использование косметики с агрессивными ингредиентами, такими как спирт, сульфаты и силиконы, может ухудшить состояние кожи и привести к ее обезвоживанию.
Дерматолог: Избавиться от расширенных пор навсегда? Лучшее средство от расширенных пор /Сузить поры
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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