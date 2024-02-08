Что означает термин "эффект глазированной кожи" и как его можно достичь

Мечтающие о увлажненной и сияющей коже, подобной сахарной глазури, бьютиголики могут вдохновиться советами Хейли Бибер, которая поделилась ключевым правилом своей бьюти-ритуальной программы.
Достижение такого эффекта требует тщательного ухода за кожей, а не только мастерства в нанесении макияжа. Важный этап в этом процессе — качественное очищение кожи, предпочтительно двухэтапным методом. После этого необходимо обеспечить глубокое увлажнение, применяя сыворотку и плотный крем на влажную кожу. Для добавления сияния и эффекта глазированной кожи, можно использовать масло для лица, наносимое на выступающие участки лица.
Косметолог Эмма Гудман также рекомендует использовать домашние устройства для микротоковой терапии, которые улучшают кровообращение и стимулируют выработку коллагена. Кроме того, она подчеркивает важность регулярного посещения косметолога для поддержания эффекта от салонных процедур. Рекомендуемым устройством для домашней микротоковой терапии является девайс BEAR™ от FOREO.
Для макияжа, чтобы подчеркнуть эффект Glazed Skin, можно использовать жидкий хайлайтер, смешанный с тональным средством, и закреплять макияж сияющим спреем-фиксатором.
Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.