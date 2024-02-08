Пять элементов в продукции азиатских косметических брендов, которые могут вызвать определенные опасения

Пять компонентов в азиатской косметике, которые могут насторожить

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Результаты клинического исследования азиатских косметических продуктов подтверждают их эффективность, однако некоторые компоненты, встречающиеся в них, вызывают определенные вопросы. Эксперты рассказывают о пяти таких компонентах, которые часто используются в азиатской косметике, но могут вызвать недопонимание у потребителей из Европы и Америки.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Юзу (японский лимон): обогащенный витаминами и микроэлементами, используется как антиоксидант и ароматизатор. Центелла азиатская: известная своими регенерирующими и успокаивающими свойствами, часто применяется в уходе за проблемной кожей. Жемчужная пудра: источник белка конхиолина, который способствует увлажнению, тонизации и регенерации кожи. Свиной коллаген: поддерживает структуру кожи, обладает омолаживающим эффектом, но эффективность зависит от размера частиц. Экстракт морской звезды: содержит гидролизованный коллаген, который помогает улучшить упругость кожи и борется с признаками старения.

Хотя эти компоненты часто встречаются в азиатской косметике и могут иметь положительный эффект на кожу, потребителям стоит обратить внимание на их состав и принцип действия, чтобы выбирать продукты, соответствующие их потребностям и ожиданиям.

Корейская косметика подойдет не всем?! / Стоит ли покупать корейскую косметику?