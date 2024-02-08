Эксперты рекомендуют оптимальный уход за кожей как в салоне, так и дома для борьбы с пигментацией

Какой уход от пигментации в салоне и дома советуют эксперты

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты клиники эстетической медицины Aging Control рассказали о причинах появления пигментации после воздействия солнечных лучей и возможности ее окончательного избавления. Подобные изменения кожи могут иметь различные причины, такие как гормональные изменения, солнечное излучение, неправильный уход и другие факторы.

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Для эффективного устранения пигментных пятен, специалисты рекомендуют комплексные процедуры в салоне, такие как BBL, плазмотерапия, использование биоревитализанта Novacutan, а также пилинги с индивидуальным подбором.

Домашний уход включает в себя применение косметики с витамином С, бакучиолом, ниацинамидом и другими блокаторами тирозиназы, а также регулярное использование кремов с SPF фактором.

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