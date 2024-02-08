Эксперты рекомендуют оптимальный уход за кожей как в салоне, так и дома для борьбы с пигментацией

Эксперты клиники эстетической медицины Aging Control рассказали о причинах появления пигментации после воздействия солнечных лучей и возможности ее окончательного избавления. Подобные изменения кожи могут иметь различные причины, такие как гормональные изменения, солнечное излучение, неправильный уход и другие факторы.
Для эффективного устранения пигментных пятен, специалисты рекомендуют комплексные процедуры в салоне, такие как BBL, плазмотерапия, использование биоревитализанта Novacutan, а также пилинги с индивидуальным подбором.
Домашний уход включает в себя применение косметики с витамином С, бакучиолом, ниацинамидом и другими блокаторами тирозиназы, а также регулярное использование кремов с SPF фактором.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.