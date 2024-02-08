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Эксперты рекомендуют оптимальный уход за кожей как в салоне, так и дома для борьбы с пигментацией

Какой уход от пигментации в салоне и дома советуют эксперты

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Эксперты клиники эстетической медицины Aging Control рассказали о причинах появления пигментации после воздействия солнечных лучей и возможности ее окончательного избавления. Подобные изменения кожи могут иметь различные причины, такие как гормональные изменения, солнечное излучение, неправильный уход и другие факторы.

Какой уход от пигментации в салоне и дома советуют эксперты
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для эффективного устранения пигментных пятен, специалисты рекомендуют комплексные процедуры в салоне, такие как BBL, плазмотерапия, использование биоревитализанта Novacutan, а также пилинги с индивидуальным подбором.

Домашний уход включает в себя применение косметики с витамином С, бакучиолом, ниацинамидом и другими блокаторами тирозиназы, а также регулярное использование кремов с SPF фактором.

ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ОТ ПИГМЕНТАЦИИ. Самые эффективные способы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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