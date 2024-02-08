Методы магнитного воздействия и использование лазера: процедуры для снижения веса

Магниты и лазер: аппаратные процедуры для похудения

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аппаратное похудение становится реальностью благодаря специальным устройствам и процедурам, которые позволяют бороться с лишним весом и поддерживать красоту и здоровье тела. Готина Марина Викторовна, эксперт по физиотерапии из центра превентивной медицины BIONIKA, представила лучшие методики.

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Магнитотерапия и дерматония на аппарате Mantis MR 991 использует энергию магнитного поля в двух режимах: пульсирующем и постоянном. Пульсирующие магнитные поля усиливают естественный дренаж, уменьшая отёки и воспаление, а постоянное магнитное поле положительно влияет на клетки, стимулируя процессы восстановления и улучшая питание тканей.

Процедура стимулирует фибробласты, моделирует контуры тела, укрепляет и улучшает эластичность тканей, подходит для профилактики растяжек, а также влияет на морщины и мелкие складки кожи лица, шеи и декольте.

Технология NOBLE SHAPE представляет собой комплексный подход с использованием LLD (низкоинтенсивного лазера), AMF (амплитудно-моделируемой средней частоты) и RF (биполярного тока). LLD способствует лифтингу кожи и коррекции фигуры, AMF улучшает кровообращение и метаболизм, а RF стимулирует эмульгирование жира и неоколлагенез.

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ у косметолога (игольчатый РФ, BBL, SMAS лифтинг) - мой опыт