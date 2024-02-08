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Защита от солнечных лучей для губ: почему это значимо и какие продукты лучше выбирать

SPF для губ — почему это важно и какие средства использовать

1:43
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Сейчас в приоритете для защиты от солнечных лучей не только солнцезащитный крем и спрей от комаров, но также и бальзамы для губ с SPF. Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько подчеркивает важность ухода за губами, утверждая, что они особенно уязвимы из-за отсутствия меланина. Обязательно выбирайте бальзамы с витаминами А, Е, F, экстрактами трав и соком алоэ.

SPF для губ — почему это важно и какие средства использовать
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Обычные солнцезащитные средства не подходят для ухода за губами, так как они не предназначены для нежной кожи губ и могут содержать вредные компоненты. Важно также обращать внимание на уровень SPF защиты, который должен быть не менее 15.

  1. Увлажняющий бальзам для губ Carmex SPF 15: популярен и любим многими, этот бальзам увлажняет и разглаживает кожу губ, а также защищает от солнечного излучения благодаря SPF-фильтру. Представлен в различных вариантах ароматов, а его цена доступна.
  2. Бальзам для губ Blistex SPF 15: это средство направлено на увлажнение, питание и восстановление кожи губ, не содержит вредных компонентов и обеспечивает защиту благодаря SPF фильтру.
  3. Бальзам для губ Lip Balm SPF 15, Bobbi Brown: нежный и комфортный, этот бальзам быстро возвращает губам ощущение комфорта и защищает их от негативных факторов. Единственный минус — неудобная упаковка.
  4. Стик для губ Bariesun SPF30, Uriage: плотная текстура этого бальзама, включающего SPF-фильтр 30, питает, увлажняет и защищает губы от солнечного обезвоживания. Удобен для нанесения и водостоек, подходит для использования на пляже.
Все об SPF / выбор, нанесение, обновление защиты от солнца
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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