3 способа уменьшения отеков на лице, которые могут появиться летом из-за жары

Все год мы с нетерпением ожидаем прихода жаркого лета, однако высокие температуры могут вызвать отеки даже у тех, кто ранее не сталкивался с этой проблемой.
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Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает обратить внимание на профессиональные процедуры, способные быстро устранить отеки на лице.
Микротоковая терапия: эта процедура активизирует внутриклеточный метаболизм, насыщает кожу кислородом, улучшает циркуляцию жидкости, и повышает тонус и эластичность кожи. Лимфодренажное воздействие создает стойкий эффект лифтинга, а процедура занимает всего 15-20 минут.
Лимфодренажный массаж: эта процедура помогает улучшить лимфатическую систему, быстро снимает отек, обеспечивает расслабление и поднимает настроение. Процедура обычно занимает не более 30 минут.
Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical: процедура "Огонь и лед" основана на контрасте: сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Это помогает выровнять тон кожи, уменьшить высыпания и при необходимости справиться с акне. Процедура также обеспечивает эффект лифтинга.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.
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