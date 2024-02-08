3 способа уменьшения отеков на лице, которые могут появиться летом из-за жары

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Три метода для немедленного снятия отечности

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Все год мы с нетерпением ожидаем прихода жаркого лета, однако высокие температуры могут вызвать отеки даже у тех, кто ранее не сталкивался с этой проблемой.

Три метода для немедленного снятия отечности
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ольга Тарасова, владелица сети салонов SlowMo, предлагает обратить внимание на профессиональные процедуры, способные быстро устранить отеки на лице.

  1. Микротоковая терапия: эта процедура активизирует внутриклеточный метаболизм, насыщает кожу кислородом, улучшает циркуляцию жидкости, и повышает тонус и эластичность кожи. Лимфодренажное воздействие создает стойкий эффект лифтинга, а процедура занимает всего 15-20 минут.
  2. Лимфодренажный массаж: эта процедура помогает улучшить лимфатическую систему, быстро снимает отек, обеспечивает расслабление и поднимает настроение. Процедура обычно занимает не более 30 минут.
  3. Экспресс-уход "Огонь и лед" Is Clinical: процедура "Огонь и лед" основана на контрасте: сначала наносится разогревающая кислотная маска-пилинг, а затем — охлаждающий гель. Это помогает выровнять тон кожи, уменьшить высыпания и при необходимости справиться с акне. Процедура также обеспечивает эффект лифтинга.

Всего 2 рекомендации, чтобы убрать отёки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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