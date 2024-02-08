Шесть советов от дерматологов из Голливуда о том, как справиться с отечностью под глазами

Шесть рекомендаций от голливудских дерматологов о том, как избавиться от отеков под глазами

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Отеки под глазами могут быть вызваны различными факторами, от генетики до неправильного образа жизни. Голливудские дерматологи предлагают несколько советов по борьбе с этой проблемой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сначала, применение холодных ложек к глазам, как рекомендуют даже бабушки, действительно помогает сократить отечность. Затем, кремы и гели с кофеином могут быть эффективными для уменьшения отеков, особенно если их хранить в холодильнике. Питьевой режим также играет важную роль, поскольку недостаток воды может способствовать отечности. Использование нефритового роллера для самомассажа лица может помочь улучшить кровообращение и уменьшить отеки. Спать на высокой подушке и предпочтение спального положения на спине также могут помочь уменьшить отеки.

В случае, если домашние средства не приносят результатов, следует обратиться к дерматологу, который может предложить профессиональные процедуры, такие как радиочастотный микронидлинг, для улучшения состояния кожи и сокращения отеков.

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