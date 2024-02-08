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Пять подсказок от Анны Седоковой для макияжа

Пять секретов макияжа Анны Седоковой

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Искусство макияжа для знаменитостей требует особого внимания к деталям и нюансам, учитывая, что он должен выглядеть безупречно как вблизи, так и на камере. Захар Гринов, визажист Анны Седоковой, раскрывает несколько секретов идеального макияжа.

Пять секретов макияжа Анны Седоковой
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анны Седоковой
  • Увлажняющий крем перед праймером: по мнению многих визажистов, использование праймера перед макияжем является обязательным. Однако Захар считает, что увлажняющий крем лучше подготавливает кожу к нанесению макияжа, делая его более аккуратным и тонким. Важно не забывать об уходе за областью шеи.
  • Порядок: сначала тени, потом консилер: наносить тени на глазах до консилера позволяет избежать плохого слипания макияжа и создает ровный и естественный вид. Это помогает избежать появления кругов под глазами и уставшего вида.
  • Техника "бейкинг" для свежего взгляда: техника "бейкинг" (нанесение пудры под глазами) помогает избежать признаков усталости и создать сияющий взгляд. Она заключается в нанесении консилера под глазами, его фиксации пудрой и последующем смешивании с помощью влажного спонжа.
  • Прорисовка бровей с использованием двух оттенков: для естественного, но выразительного вида бровей рекомендуется использовать два оттенка карандаша — темный и светлый. Техника "эффекта омбре" создает идеальный плавный переход и делает брови более привлекательными.
  • Контуринг для выразительных черт лица: контуринг позволяет подчеркнуть выразительные черты лица, делая его более определенным. Благодаря этой технике можно достичь более точного контурирования и создать эффектно выглядящий макияж.

ЧТО В КОСМЕТИЧКЕ У АННЫ СЕДОКОВОЙ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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