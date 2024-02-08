Глутатион: основные аспекты мощного антивозрастного средства

Глутатион: все о главном anti-age средстве

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Глутатион — один из наиболее востребованных компонентов в косметологических процедурах и биологически активных добавках.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Нутрициолог и эксперт по нутригенетике Ксения Чёрная предоставляет базовую информацию об этом антивозрастном элементе. Старение представляет собой естественный процесс, в результате которого кожа и весь организм становятся более уязвимыми к различным негативным изменениям.

Основной причиной этого является окислительный стресс, вызванный избытком свободных радикалов. Глутатион является основным антиоксидантом, борющимся со старением и способствующим сохранению молодости. Он играет ключевую роль в производстве клеточных белков, синтезе ДНК, и является необходимым для многих других биологических процессов. Глутатион выполняет противовирусные, противовоспалительные и антиоксидантные функции, а также помогает в детоксикации печени. Хотя большая часть глутатиона синтезируется в печени, его уровень с возрастом снижается. Для поддержания выработки глутатиона и его уровня в организме необходимо соблюдать здоровый образ жизни и употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, такими как витамин С, витамин Е, селен и магний.

Помимо этого, существуют определённые принципы питания и распределения приемов пищи, которые могут помочь поддерживать выработку глутатиона на высоком уровне и обеспечить организм всем необходимым для борьбы со старением и поддержания здоровья.