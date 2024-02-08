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Пять советов по выбору подходящего тонального средства: разные типы кожи требуют разного

Пять рекомендаций для выбора подходящего тонального средства

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Важно правильно выбрать тональное средство для создания безупречного макияжа. Визажист Захар Гринов подготовил пошаговую инструкцию:

Пять рекомендаций для выбора подходящего тонального средства
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Определите тип кожи: увлажняющий крем подойдет для сухой кожи, а матирующий — для жирной, с легким увлажнением.
  • Определите оттенок кожи: используйте тестер или нанесите несколько оттенков на кожу, выбрав наилучший. Оттенок должен быть немного светлее вашей кожи.
  • Выберите текстуру: кремовая текстура для сухой кожи, жидкая и лёгкая для жирной.
  • Проверьте стойкость: убедитесь в стойкости тонального крема, нанеся его на кожу и оценив, как долго он держится.
  • Учитывайте особенности кожи: для проблемной кожи выбирайте крем с высокой степенью покрытия и дышащей текстурой, обращайте внимание на состав для ухаживающего эффекта.

Как подобрать тональный крем и выбрать удачный оттенок
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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