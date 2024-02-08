Реально ли эффективны кремы и сыворотки, содержащие ретинол и витамин С

Действительно ли работают кремы и сыворотки с ретинолом и аскорбиновой кислотой

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

От комплексных составов с экзотическими ингредиентами до простых формул с витаминами и минералами — современные бьюти-бренды все чаще предлагают косметические средства, ориентированные на естественные компоненты. Эксперты BeautyHack. ru рассматривают вопрос о эффективности кремов и сывороток с витаминами и антиоксидантами, а также обсуждают их воздействие на кожу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Использование косметических средств с активными компонентами, такими как витамины и антиоксиданты, способствует улучшению состояния кожи, придает ей тонус и естественную защиту, а также препятствует образованию свободных радикалов. Эти компоненты работают на разных уровнях кожи, проникая в верхний слой, эпидермис, и в некоторых случаях даже до дермы и гиподермы. Витамины А, С, Е и антиоксиданты оказывают благотворное воздействие на кожу, стимулируя рост клеток, тонизируя, поддерживая уровень влаги и замедляя появление морщин.

При применении косметических средств с активными компонентами важно следовать правилу нанесения слоями и дожидаться полного впитывания продукта перед нанесением следующего. Несмотря на это, естественный способ поступления витаминов и минералов в организм — через пищеварительный тракт. Поэтому специалисты рекомендуют сначала наладить рациональное питание, а уже затем обращаться к косметическим средствам, обогащенным полезными элементами.

Хотя внешнее применение витаминов и минералов имеет свои преимущества, внутреннее употребление питательных веществ, как показывают исследования, обладает более значительным оздоровительным эффектом на кожу. Витамины помогают формировать здоровые клетки кожи в глубине дермы, в то время как косметические средства могут поддерживать лишь внешние слои.

Поэтому для достижения наилучших результатов в уходе за кожей рекомендуется сочетать употребление бьюти-нутриентов с правильным питанием, соном, физической активностью и уходовыми процедурами. Все это в комплексе обеспечит коже полноценное питание и защиту, делая ее здоровой и сияющей.

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