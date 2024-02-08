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Список восьми выдающихся тональных средств с матовым покрытием

Восемь лучших тональных средств с бархатным финишем

1:39
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Вот список восьми отличных тональных средств, которые придают коже бархатистый эффект:

Восемь лучших тональных средств с бархатным финишем
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Тональный крем Shakefoundation, Vivienne Sabo: этот продукт от Vivienne Sabo не только маскирует лишний блеск, но и выравнивает текстуру кожи, оставаясь при этом незаметным. В линейке представлены четыре оттенка для всех типов кожи.
  • Тональная сыворотка L'OREAL PARIS alliance perfect nude: эта сыворотка с гиалуроновой кислотой мгновенно выравнивает тон и текстуру кожи, придавая ей здоровое сияние.
  • BB крем Nude, Erborian: универсальное средство, обеспечивающее увлажнение и шелковистость кожи.
  • 3INA the 3in1 foundation: этот продукт сочетает в себе тональную основу, праймер и консилер, создавая идеальное покрытие средней плотности с естественным финишем.
  • Тональный флюид Synchro Skin Glow Fluid Foundation, Shiseido: этот флюид оставляет сияющий финиш и обеспечивает качественное увлажнение кожи.
  • Тональный флюид Everlasting Youth Fluid SPF15, Clarins: этот флюид обещает не только выравнивание тона и удаление следов пигментации, но и антивозрастной эффект.
  • Устойчивое тональное средство Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15, Bobbi Brown: этот продукт с матовым финишем легкий и невесомый, но при этом обеспечивает стойкость и маскирует покраснения.
  • Стойкий тональный крем Natural Radiant Longwear Foundation, NARS: этот крем обладает высокой степенью тонирования и идеально подходит для создания безупречного макияжа для съемок и фотосессий.
ЛУЧШИЕ ТОНАЛЬНЫЕ КРЕМЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КОЖИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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