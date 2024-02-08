Макияжные недочеты, которые создают беспорядочный образ и придают лицу усталый вид

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Ошибки в макияже, которые делают его неряшливым, а лицо - уставшим

1:37
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Ошибки в макияже, которые могут ухудшить его внешний вид и придать лицу усталый вид, часто возникают из-за неправильного выбора продуктов и техник. Профессиональный бровист-визажист, Александра Шагеева, выявила несколько распространенных ошибок и предложила способы их исправления.

Ошибки в макияже, которые делают его неряшливым, а лицо - уставшим
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Отсутствие базы под макияж и неправильно подобранный тон: для избежания неровностей и шелушений перед нанесением тона необходимо хорошо увлажнить кожу и использовать базу. При выборе тона учитывайте подтон вашей кожи и используйте влажный спонж или кисть для нанесения.

Слишком светлый и плотный консилер: плотный и светлый консилер может создать неестественный вид. Для скрытия темных кругов под глазами используйте консилер персикового оттенка и легкую текстуру.

Агрессивный контуринг: использование темных румян и скульпторов с оранжевым и серым подтоном может придать макияжу грязный вид. Румяна могут освежить лицо и подчеркнуть его форму.

Неправильно оформленные брови: слишком темные и яркие брови могут сделать взгляд тяжелым и макияж грубым. Обратите внимание на укладку и оформление бровей с использованием специальных средств.

Серые тени: серые тени могут подчеркнуть синяки под глазами и создать уставший вид. Если вы хотите использовать серые тени, тщательно проработайте тон.

Помада без контура: помада, нанесенная без контура, может уменьшить объем губ и быть неустойчивой. В настоящее время актуальным является контур губ для создания объема и стойкости макияжа.

Ошибки макияжа, которые старят и как это исправить
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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