Макияжные недочеты, которые создают беспорядочный образ и придают лицу усталый вид

Ошибки в макияже, которые делают его неряшливым, а лицо - уставшим

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ошибки в макияже, которые могут ухудшить его внешний вид и придать лицу усталый вид, часто возникают из-за неправильного выбора продуктов и техник. Профессиональный бровист-визажист, Александра Шагеева, выявила несколько распространенных ошибок и предложила способы их исправления.

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Отсутствие базы под макияж и неправильно подобранный тон: для избежания неровностей и шелушений перед нанесением тона необходимо хорошо увлажнить кожу и использовать базу. При выборе тона учитывайте подтон вашей кожи и используйте влажный спонж или кисть для нанесения.

Слишком светлый и плотный консилер: плотный и светлый консилер может создать неестественный вид. Для скрытия темных кругов под глазами используйте консилер персикового оттенка и легкую текстуру.

Агрессивный контуринг: использование темных румян и скульпторов с оранжевым и серым подтоном может придать макияжу грязный вид. Румяна могут освежить лицо и подчеркнуть его форму.

Неправильно оформленные брови: слишком темные и яркие брови могут сделать взгляд тяжелым и макияж грубым. Обратите внимание на укладку и оформление бровей с использованием специальных средств.

Серые тени: серые тени могут подчеркнуть синяки под глазами и создать уставший вид. Если вы хотите использовать серые тени, тщательно проработайте тон.

Помада без контура: помада, нанесенная без контура, может уменьшить объем губ и быть неустойчивой. В настоящее время актуальным является контур губ для создания объема и стойкости макияжа.

Ошибки макияжа, которые старят и как это исправить