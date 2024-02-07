Как работает коллаген и почему он важен для вашего организма

Как действует коллаген и зачем он необходим вашему организму

Коллаген составляет до 30% всех белков в организме и имеет 28 различных типов, с преобладанием первого типа, особенно в коже. Снижение активности выработки коллагена начинается после 25-30 лет, приводя к уменьшению его содержания, а с возрастом этот процесс усиливается. Распад коллагеновых волокон превышает их образование, что влияет на качество кожи и приводит к признакам старения.

Фото: yavtope.ru

Гидролизат коллагена считается наиболее эффективной формой для усвоения организмом, особенно если его молекулярная масса составляет от 3 до 5 кДа. Премиальным считается сырье, полученное из рыб дикого вылова в чистых водах. Коллаген, распадаясь на аминокислоты и пептиды, стимулирует выработку всех типов коллагена, а организм направляет их в нужные ткани, где их нехватает.

Нет четких рекомендаций по дозировке коллагена в день, но обычно суточная доза колеблется от 2,5 до 15 г, в зависимости от целей и особенностей организма. Препараты лучше принимать на пустой желудок перед едой или через 2 часа после нее для улучшения усвоения.

Хотя коллаген содержится в пище, его усвоение зависит от многих факторов, таких как тепловая обработка, состояние ЖКТ и привычки питания. Поэтому многие предпочитают дополнительные источники коллагена, особенно в виде пищевых добавок, совмещенных с продуктами, богатыми витамином C, который необходим для синтеза коллагена. Избегание продуктов, которые ухудшают синтез коллагена, таких как сахар и глютен, также может быть полезным.