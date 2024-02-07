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Какая водостойкая тушь лучше: топ-5 самых качественных

Сквозь снег и дождь: выбираем водостойкую тушь для ресниц

1:03
Моя семья » Красота и стиль

В холодное время года важно иметь водостойкую тушь для ресниц, которая будет надежно держаться даже при переменчивой погоде. Подборка надежных водостойких тушей:

Сквозь снег и дождь: выбираем водостойкую тушь для ресниц
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. ARTDECO. Водостойкая тушь для ресниц All in One: обеспечивает выразительный взгляд благодаря уникальной щеточке, которая равномерно окрашивает ресницы от корней до кончиков.
  2. KIKO MILANO extra sculpt waterproof mascara: плотная текстура туши создает объемные ресницы без комочков, а улучшенная формула питает ресницы.
  3. BOURJOIS volume glamour effet push up: продолжительный эффект и идеальное прокрашивание каждой реснички, они будут объемными и подкрученными.
  4. Lash PRINCESS false lash effect mascara waterproof от Essence: эта тушь подходит для активного образа жизни и любых погодных условий, обеспечивая идеальный макияж даже при интенсивном использовании.
  5. PURE VOLUME MASCARA WATERPROOF от CATRICE: водостойкая тушь с эффектом объема, которая делает ресницы более выразительными и при этом долго держится.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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