Какая водостойкая тушь лучше: топ-5 самых качественных

Сквозь снег и дождь: выбираем водостойкую тушь для ресниц

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года важно иметь водостойкую тушь для ресниц, которая будет надежно держаться даже при переменчивой погоде. Подборка надежных водостойких тушей:

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ARTDECO. Водостойкая тушь для ресниц All in One: обеспечивает выразительный взгляд благодаря уникальной щеточке, которая равномерно окрашивает ресницы от корней до кончиков. KIKO MILANO extra sculpt waterproof mascara: плотная текстура туши создает объемные ресницы без комочков, а улучшенная формула питает ресницы. BOURJOIS volume glamour effet push up: продолжительный эффект и идеальное прокрашивание каждой реснички, они будут объемными и подкрученными. Lash PRINCESS false lash effect mascara waterproof от Essence: эта тушь подходит для активного образа жизни и любых погодных условий, обеспечивая идеальный макияж даже при интенсивном использовании. PURE VOLUME MASCARA WATERPROOF от CATRICE: водостойкая тушь с эффектом объема, которая делает ресницы более выразительными и при этом долго держится.