Пять простых хитростей красоты для достижения идеального состояния кожи

В холодное время года кожа испытывает стресс из-за сухости, обезвоживания и красноты, вызванных погодными условиями. Наталья Миллер, стилист и визажист, предоставила пять простых, но важных советов по уходу зимой, чтобы выглядеть идеально.
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Используйте крем для тела в банке, так как это гарантирует, что крем будет достаточно плотным для защиты от холода.
Добавьте кокосовое или аргановое масло в крем для лица и тела перед нанесением, чтобы улучшить его текстуру и усилить увлажнение.
Наносите гидрогелевую маску с высоким содержанием гиалуроновой кислоты перед сном, чтобы кожа могла восстановиться за ночь и выглядела увлажненной и сияющей.
Используйте мягкий скраб вместо абразивного, чтобы деликатно отшелушить ороговевший слой кожи. Например, смешайте коричневый сахар с кокосовым маслом.
Приобретите крем с витамином F и нанесите его толстым слоем перед сном, чтобы успокоить кожу и уменьшить покраснения.
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