Пять простых хитростей красоты для достижения идеального состояния кожи

Пять простых бьютихаков для идеальной кожи

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года кожа испытывает стресс из-за сухости, обезвоживания и красноты, вызванных погодными условиями. Наталья Миллер, стилист и визажист, предоставила пять простых, но важных советов по уходу зимой, чтобы выглядеть идеально.

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Используйте крем для тела в банке, так как это гарантирует, что крем будет достаточно плотным для защиты от холода. Добавьте кокосовое или аргановое масло в крем для лица и тела перед нанесением, чтобы улучшить его текстуру и усилить увлажнение. Наносите гидрогелевую маску с высоким содержанием гиалуроновой кислоты перед сном, чтобы кожа могла восстановиться за ночь и выглядела увлажненной и сияющей. Используйте мягкий скраб вместо абразивного, чтобы деликатно отшелушить ороговевший слой кожи. Например, смешайте коричневый сахар с кокосовым маслом. Приобретите крем с витамином F и нанесите его толстым слоем перед сном, чтобы успокоить кожу и уменьшить покраснения.