Избегайте укладывать себя спать с мокрыми волосами и меняйте наволочку каждые три дня - такие привычки будут благоприятно восприняты вашей кожей

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Избегайте ложиться спать с влажными волосами — привычки, которые оценит ваша кожа

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Вы тратите большие суммы на продукты по уходу за кожей, но не получаете ожидаемых результатов? Возможно, вы совершаете одни из наиболее распространенных ошибок. Вот самые частые из них, собранные Beautyhack.

Избегайте ложиться спать с влажными волосами — привычки, которые оценит ваша кожа
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ошибка №1: Не моете руки перед нанесением косметики для ухода

Руки — место обитания огромного количества микроорганизмов, которые могут легко попасть на ваше лицо, вызывая воспаления и прыщи. Липиды с пальцев также могут забивать поры. Перед нанесением косметики обязательно вымойте руки с мылом, обрабатывая пальцы. Снимите все украшения и не забудьте почистить область под ногтями. Избегайте нанесения крема для рук перед нанесением косметики на лицо, чтобы руки могли высохнуть естественным образом.

Ошибка №2: Постоянно трогаете лицо руками в течение дня

Нейробиологи из Института Вейцмана в Израиле выяснили, что прикосновения к лицу руками являются рефлексом. В среднем мы прикасаемся к лицу 13,3 раза каждые 20 минут, и это может ухудшить состояние кожи. Поэтому старайтесь контролировать свои рефлексы и, по возможности, собирайте волосы в хвост или косичку, чтобы они не соприкасались с лицом.

Ошибка №3: Редко меняете наволочку

Мы проводим около 8 часов в день в постели, и весь этот времени наша кожа контактирует с наволочкой, на которой накапливается пыль, грязь и ороговевшие клетки кожи, что может спровоцировать различные проблемы кожи. Рекомендуется менять наволочку хотя бы раз в неделю, чтобы избежать вспышек акне и других неприятностей.

Ошибка №4: Ложитесь спать с мокрыми волосами

Спать с мокрыми волосами создает благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что может вызвать различные проблемы для кожи и даже привести к аллергиям и раздражению. Регулярно чистите и сушите постельное белье, чтобы избежать этих проблем.

Ошибка №5: Не обрабатываете бьюти-гаджеты

Инструменты для ухода за кожей стали неотъемлемой частью ежедневного ритуала, однако их следует регулярно очищать антисептиками, чтобы избежать переноса микробов и загрязнений на кожу. Кисти для макияжа, губки и другие аксессуары также нуждаются в регулярной чистке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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