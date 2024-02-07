Пять процедур в салоне, которые следует успеть сделать до конца февраля

Пять салонных процедур, которые нужно успеть сделать до конца февраля

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматокосметолог Виктория Гончарук поделилась с BeautyHack. ru советами по увлажнению кожи после отопительного сезона и рассказала о процедурах, которые не рекомендуется проводить даже в марте при холодном солнце.

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Плазмолифтинг: эта процедура включает введение обогащенной тромбоцитами плазмы, стимулирующей процессы регенерации кожи. Она частично увлажняет и питает кожу, что особенно актуально после сухого зимнего воздуха и отопительного сезона.

Увлажняющая процедура Hydra Collagen Silk: основанная на морском коллагене от немецкого бренда Klapp, эта процедура насыщает кожу влагой, делая ее гладкой и увлажненной. Кожа проходит через несколько этапов, включая пилинг и нанесение коллагеновой маски.

Абляционная шлифовка лица: эта процедура, которая помогает бороться с шрамами, пигментацией и морщинами, лучше проводить до начала мартовского солнца, чтобы избежать пигментации от ультрафиолетовых лучей.

Пилинг: в последний месяц зимы рекомендуется сделать срединный пилинг, который может решить проблему возрастных изменений и пигментации. После процедуры кожа может шелушиться, поэтому важно использовать регенерирующий крем и избегать солнечного излучения.

Биоревитализация: эта процедура, которая вводит в кожу препарат на основе гиалуроновой кислоты для увлажнения, рекомендуется проводить перед или после отопительного сезона, чтобы бороться с сухостью и обезвоживанием кожи.