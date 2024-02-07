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Как воздействие стресса отражается на состоянии волос и существуют ли способы их сохранения

Как стресс влияет на состояние волос, и можно ли что-то сделать, чтобы их сохранить

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Почему стресс влияет на состояние волос и что можно предпринять, чтобы сохранить их здоровье?

Как стресс влияет на состояние волос, и можно ли что-то сделать, чтобы их сохранить
Фото: https://static.fanpage.it/

Начнем с основ: стресс усложняет работу всех нейрофизиологических систем, что обычно сопровождается изменениями в давлении, иммунитете, ЖКТ или обмене веществ. Эндокринная система начинает вырабатывать большие количества гормонов стресса, включая кортизол. В таких условиях организм сконцентрирован на выживании, а не на сохранении красивых волос.

Стрессовое воздействие на волосы накапливается со временем, поэтому усиленное выпадение волос чаще проявляется через 2-4 месяца после стрессового периода. Эта проблема сталкивается с каждой третьей женщиной. Однако засыпавшие волосы все равно выйдут, поэтому важно не паниковать, а начать устранять причины.

Сначала обратитесь к врачу для оценки состояния и возможных противопоказаний. Не пытайтесь самостоятельно остановить выпадение волос, так как это может занять длительное время — около года или даже больше.

Для укрепления и восстановления волос им требуется ряд витаминов и питательных веществ, которые могут быть предоставлены лекарственными средствами. Важно помнить, что любые меры следует принимать только после консультации с врачом.

Кроме внутреннего ухода, важно уделять внимание и внешнему уходу за волосами. Регулярное мытье волос и кожи головы, бережное обращение с ними, использование безопасных средств для ухода, отказ от тепловой обработки и тугих причесок — все это способствует здоровью волос. Дополнительно можно проводить массаж кожи головы, который улучшает кровообращение и помогает поддерживать эмоциональный баланс.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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