Восемь секретов, как выглядеть стройнее в облегающем платье: идеальный образ без лишних усилий

Секреты стильного образа: как выглядеть стройнее в облегающем платье

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Облегающие платья — это настоящий маст-хэв в гардеробе, который может выгодно подчеркнуть любую фигуру.

Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Независимо от типа телосложения есть несколько советов от модного эксперта Hikihow.com, которые помогут вам выглядеть великолепно в таком наряде.

Ремень. Добавьте пояс в области талии, чтобы подчеркнуть ее изящество. Этот трюк поможет сделать вашу фигуру еще более стройной и привлекательной. Фокус на верхней части. Выбирайте платья с открытыми плечами или глубоким декольте. Этот прием привлечет внимание к верхней части вашего тела, делая образ более изящным и женственным. Корректирующее белье. Носите специальное белье, которое помогает скорректировать форму тела под облегающим нарядом. Это обеспечит вам дополнительный комфорт и уверенность в себе. Выбирайте темные оттенки. Черный цвет делает фигуру более стройной и изящной. Поэтому предпочтение лучше отдать облегающим нарядам в темных тонах. Длинные платья. Отдавайте предпочтение платьям макси. Они создадут элегантный и изящный образ, скрывая недостатки и придавая фигуре дополнительную стройность. Правильное белье. Подберите бюстгальтер, который обеспечит вам правильную поддержку и форму груди под облегающим платьем. Выбор обуви. Носите туфли на высоком каблуке или туфли-лодочки. Это прием, который визуально удлинит ноги и улучшит пропорции тела. Правильная осанка: не забывайте о своей осанке! Старайтесь держаться прямо, подтягивая живот, и это сделает вас ещё более изящной.

Следуя этим советам, вы сможете выглядеть великолепно в облегающем платье и подчеркнуть свою красоту и женственность.