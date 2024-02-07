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Восемь секретов, как выглядеть стройнее в облегающем платье: идеальный образ без лишних усилий

Секреты стильного образа: как выглядеть стройнее в облегающем платье

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Облегающие платья — это настоящий маст-хэв в гардеробе, который может выгодно подчеркнуть любую фигуру.

Секреты стильного образа: как выглядеть стройнее в облегающем платье
Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Независимо от типа телосложения есть несколько советов от модного эксперта Hikihow.com, которые помогут вам выглядеть великолепно в таком наряде.

  1. Ремень. Добавьте пояс в области талии, чтобы подчеркнуть ее изящество. Этот трюк поможет сделать вашу фигуру еще более стройной и привлекательной.
  2. Фокус на верхней части. Выбирайте платья с открытыми плечами или глубоким декольте. Этот прием привлечет внимание к верхней части вашего тела, делая образ более изящным и женственным.
  3. Корректирующее белье. Носите специальное белье, которое помогает скорректировать форму тела под облегающим нарядом. Это обеспечит вам дополнительный комфорт и уверенность в себе.
  4. Выбирайте темные оттенки. Черный цвет делает фигуру более стройной и изящной. Поэтому предпочтение лучше отдать облегающим нарядам в темных тонах.
  5. Длинные платья. Отдавайте предпочтение платьям макси. Они создадут элегантный и изящный образ, скрывая недостатки и придавая фигуре дополнительную стройность.
  6. Правильное белье. Подберите бюстгальтер, который обеспечит вам правильную поддержку и форму груди под облегающим платьем.
  7. Выбор обуви. Носите туфли на высоком каблуке или туфли-лодочки. Это прием, который визуально удлинит ноги и улучшит пропорции тела.
  8. Правильная осанка: не забывайте о своей осанке! Старайтесь держаться прямо, подтягивая живот, и это сделает вас ещё более изящной.

Следуя этим советам, вы сможете выглядеть великолепно в облегающем платье и подчеркнуть свою красоту и женственность.

КАК УБРАТЬ ЖИВОТ С ПОМОЩЬЮ ОДЕЖДЫ | СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ЖИВОТА
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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