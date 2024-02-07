Три средства против отёчности под глазами — рекомендация экспертов

Кто-то рассматривает мешки под глазами как особенность своей внешности, в то время как другие стремятся избавиться от них, опасаясь, что они могут придать лицу старшего вида. Понять причину возникновения мешков под глазами помогут терапевт клиники К+31 Валерия Тхорикова и главный врач L'ART Clinic Саломея Абальян.
Мешки под глазами чаще всего связаны с косметическими проблемами, такими как выпячивание век и отеки. Эта проблема может возникать по разным причинам и быть как физиологической, так и возрастной. Важно отметить, что коррекция этой зоны является сложной задачей.
Грыжевое выпячивание век связано с атонией мышц, избытком кожи и жировой ткани, что приводит к задержке воды и отекам. У людей с пастозным, рыхлым типом лица и выраженной подкожно-жировой клетчаткой эта проблема может быть более заметной.
Помимо косметических факторов, мешки под глазами могут быть связаны с здоровьем, например, с почечной недостаточностью или гипотиреозом, что требует консультации эндокринолога и обследования.
Для решения проблемы мешков под глазами может потребоваться хирургическое вмешательство, но также существуют косметологические методы. Возможны инъекции, направленные на заполнение носослезной борозды, лазерные процедуры для сокращения кожи и радиочастотные процедуры для уменьшения грыжевого пакета.
Домашний уход также может включать в себя использование кремов, содержащих кофеин и витамин К, чтобы уменьшить отечность. Однако стоит помнить, что ожидать мгновенных результатов не стоит.
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