Пять бюджетных средств для умывания, которые привлекли всеобщее внимание

Пять доступных умывалок, которые завоевали всеобщее внимание

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Пять доступных средств для очищения кожи, которые завоевали всеобщее внимание бьюти-редакторов и читателей.

Фото: academieshop.ru

Очищающее средство 3 в 1 "Чистая кожа" от Garnier: популярное средство для умывания, которое освежает и матирует кожу благодаря цинку и белой глине. Гидрофильное масло Badday Remover от Organic Kitchen: разработано блогером Геворгом и эффективно смывает макияж, включая стойкий, оставляя кожу чистой и увлажненной. Гель для умывания "Идеальная кожа" от "Чистой линии": доступное средство с экстрактами ромашки, мяты, огурца и алоэ, обеспечивающее качественное очищение и матирование кожи. Очищающий гель для лица и тела Foaming Cleanser от CeraVe: некомедогенное средство, не содержащее отдушек, сульфатов и парабенов, а также обогащенное ниацинамидом, помогающее справиться с воспалениями и раздражениями. Мицеллярный гель Puhdas от Lumene: нежное средство на основе арктической воды и березового сока, которое эффективно снимает макияж, не сушит кожу и оставляет ее мягкой и увлажненной.