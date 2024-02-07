Пять бюджетных средств для умывания, которые привлекли всеобщее внимание

Пять доступных средств для очищения кожи, которые завоевали всеобщее внимание бьюти-редакторов и читателей.
Фото: academieshop.ru
Очищающее средство 3 в 1 "Чистая кожа" от Garnier: популярное средство для умывания, которое освежает и матирует кожу благодаря цинку и белой глине.
Гидрофильное масло Badday Remover от Organic Kitchen: разработано блогером Геворгом и эффективно смывает макияж, включая стойкий, оставляя кожу чистой и увлажненной.
Гель для умывания "Идеальная кожа" от "Чистой линии": доступное средство с экстрактами ромашки, мяты, огурца и алоэ, обеспечивающее качественное очищение и матирование кожи.
Очищающий гель для лица и тела Foaming Cleanser от CeraVe: некомедогенное средство, не содержащее отдушек, сульфатов и парабенов, а также обогащенное ниацинамидом, помогающее справиться с воспалениями и раздражениями.
Мицеллярный гель Puhdas от Lumene: нежное средство на основе арктической воды и березового сока, которое эффективно снимает макияж, не сушит кожу и оставляет ее мягкой и увлажненной.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ