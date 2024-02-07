Вредные привычки, которые стоит оставить в прошлом. Это позволит избежать воспаления кожи

Токсичные привычки ухода за кожей, которые нужно оставить в прошлом

Привычка ухаживать за кожей перед сном считается обязательной, но существует множество других привычек, которые также важно учитывать.

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Не забывайте увлажнять кожу утром после очищения, чтобы избежать высыпаний и воспалений, вызванных дисбалансом. Ухаживайте за кожей на шее, учитывая её тонкость и подверженность признакам старения. Избегайте давления на прыщи, так как это может привести к компульсивному поведению и дерматилломании. Постоянно мойте и дезинфицируйте кисти для макияжа, чтобы предотвратить передачу бактерий и воспалений. Не забывайте об умеренности в использовании эксфолиантов, чтобы избежать повреждений рогового слоя кожи. Обращайтесь к экспертам и профессионалам красоты для получения качественной информации и советов по уходу за кожей.