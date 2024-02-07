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Может ли отказ от использования социальных сетей влиять на самооценку, по мнению психолога

Вопрос психологу: отказ от социальных сетей действительно может изменить самооценку

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Здоровая самооценка характеризуется реалистичным взглядом на себя, открытостью к критике и признание как положительных, так и отрицательных качеств.

Вопрос психологу: отказ от социальных сетей действительно может изменить самооценку
Фото: playbuzz.com

Психолог рекомендует задать себе ряд вопросов для оценки самооценки, включая отношение к себе, критику и способность видеть как сильные, так и слабые стороны. Он также отмечает, что социальные сети могут исказить представление о себе, вызывая сравнение и негативное самоощущение, особенно у людей с неустойчивой личностью.

Цифровой детокс может помочь справиться с информационной усталостью и улучшить психическое благополучие.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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