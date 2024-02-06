Психологические аспекты лишнего веса и диет: что думает об этом специалист в области психологии

Лишний вес и диеты: что об этом говорит психолог

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Психотерапевт рассматривает психологические аспекты набора веса и вреда диет. Он отмечает, что диета и здоровое ментальное состояние — два противоположных полюса.

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Чаще всего диета вызывает расстройства пищевого поведения, которые требуют психотерапевтического вмешательства. Любые ограничения в питании могут быть вредными для психики, хотя есть исключения, такие как медицинские рекомендации после операции.

Диета должна быть временной и никогда не должна становиться поведенческой нормой. Пациенты могут начать диету из-за внешних давлений или неверного восприятия своего тела, что может привести к циклическому набору и потере веса.