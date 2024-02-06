Какие меры принять, если кожа обильно шелушится

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Что делать, если кожа очень сильно шелушится

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Кожа страдает от значительного шелушения зимой из-за экстремального обезвоживания. Эта проблема не только косметическая, но и дерматологическая, и ее нельзя оставлять без внимания. Зимой факторы, такие как низкая температура, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях, усиливают шелушение кожи.

Что делать, если кожа очень сильно шелушится
Фото: Нейросеть Шедеврум

Это происходит из-за повреждения рогового слоя и гидролипидной мантии, которые служат барьером против потери влаги. Чтобы помочь коже восстановиться, рекомендуется мягко очищать ее и увлажнять с помощью кремов на масляной основе, содержащих ингредиенты, такие как глицерин, гиалуроновая кислота и растительные масла.

Также полезно использовать средства, образующие защитную пленку на коже. Увлажняющие средства необходимо наносить за 30-40 минут до выхода на улицу, чтобы они успели полностью впитаться.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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