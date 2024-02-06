Какие меры принять, если кожа обильно шелушится

Что делать, если кожа очень сильно шелушится

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа страдает от значительного шелушения зимой из-за экстремального обезвоживания. Эта проблема не только косметическая, но и дерматологическая, и ее нельзя оставлять без внимания. Зимой факторы, такие как низкая температура, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях, усиливают шелушение кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Это происходит из-за повреждения рогового слоя и гидролипидной мантии, которые служат барьером против потери влаги. Чтобы помочь коже восстановиться, рекомендуется мягко очищать ее и увлажнять с помощью кремов на масляной основе, содержащих ингредиенты, такие как глицерин, гиалуроновая кислота и растительные масла.

Также полезно использовать средства, образующие защитную пленку на коже. Увлажняющие средства необходимо наносить за 30-40 минут до выхода на улицу, чтобы они успели полностью впитаться.