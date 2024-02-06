Почему стоматологи рекомендуют удаление зубов мудрости

Стоматолог Рауль Отхозория объясняет, почему удаление зубов мудрости часто предпочтительнее лечения:
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental
Основная проблема заключается в том, что в 80% случаев у зубов мудрости недостаточно места в полости рта, что может привести к давлению на соседние зубы, изменению прикуса и образованию пародонтальных карманов.
Даже если зубы мудрости не вызывают болезненных ощущений, их наличие может быть незамеченным, поскольку они часто располагаются глубоко в костной ткани.
Процесс удаления ретенированных зубов мудрости, которые не прорезались наружу, представляет особую сложность и требует хирургического вмешательства. Он может быть травматичным и длительным.
Важно отметить, что процесс восстановления после удаления зубов мудрости индивидуален, но обычно включает отечность в течение первых трех дней, уменьшение болевых ощущений через 4-5 дней и отсутствие гнойных выделений. Важно внимательно следить за процессом заживления и при возникновении осложнений обращаться к стоматологу.
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