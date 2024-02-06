Пять необычных советов о заботе о вашем здоровье полости рта, которые вы, возможно, не знали

Существует ряд неочевидных, но эффективных советов от стоматологов, которые могут значительно улучшить заботу о вашем здоровье полости рта:
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Не смывайте пасту: смывая пасту сразу после чистки зубов, вы теряете полезные элементы, такие как фтор, который необходим для укрепления зубов. Рекомендуется просто сплюнуть остатки пасты без смывания.
Не чистите зубы после вина: после употребления красного вина не следует сразу чистить зубы, так как кислотная среда, которая сохраняется во рту, может ослабить эмаль. Лучше подождать некоторое время перед чисткой.
Используйте пенки для зубов: пенки для зубов являются более щадящей альтернативой обычным ополаскивателям. Они помогают вымывать остатки пищи, освежают дыхание и отбеливают эмаль.
Укрепляйте зубы маслом: использование масла для ухода за полостью рта, такого как оливковое или кокосовое масло, может помочь предотвратить заболевания десен, укрепить зубы и очистить полость рта.
Используйте нить для зубов перед чисткой: исследования показывают, что использование зубной нити перед чисткой зубов помогает предотвратить образование зубного налета. Это рекомендуется делать перед использованием зубной щетки.
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