Пять необычных советов о заботе о вашем здоровье полости рта, которые вы, возможно, не знали

Пять неочевидных советов стоматолога

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Существует ряд неочевидных, но эффективных советов от стоматологов, которые могут значительно улучшить заботу о вашем здоровье полости рта:

Фото: Freepik

Не смывайте пасту: смывая пасту сразу после чистки зубов, вы теряете полезные элементы, такие как фтор, который необходим для укрепления зубов. Рекомендуется просто сплюнуть остатки пасты без смывания.

Не чистите зубы после вина: после употребления красного вина не следует сразу чистить зубы, так как кислотная среда, которая сохраняется во рту, может ослабить эмаль. Лучше подождать некоторое время перед чисткой.

Используйте пенки для зубов: пенки для зубов являются более щадящей альтернативой обычным ополаскивателям. Они помогают вымывать остатки пищи, освежают дыхание и отбеливают эмаль.

Укрепляйте зубы маслом: использование масла для ухода за полостью рта, такого как оливковое или кокосовое масло, может помочь предотвратить заболевания десен, укрепить зубы и очистить полость рта.

Используйте нить для зубов перед чисткой: исследования показывают, что использование зубной нити перед чисткой зубов помогает предотвратить образование зубного налета. Это рекомендуется делать перед использованием зубной щетки.