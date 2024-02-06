Стоматолога спросили, что представляют собой ультраниры

Что такое ультраниры — спросили у стоматолога

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что такое ультраниры?

Фото: seago.com.ua

Ультраниры представляют собой тонкие керамические пластинки, точно повторяющие форму естественных зубов. Это новейший тренд в эстетической стоматологии, так как для их установки не требуется такого же агрессивного обточивания зубов, как для виниров. При изготовлении ультраниров мы работаем в пределах эмали, иногда даже без необходимости обточки зубов, что позволяет сохранить их целостность и предотвратить повышенную чувствительность.

Кому и зачем подходя ультраниры?

Ультраниры подходят для всех, у кого сохранены собственные зубы. В случае, если зуб депульпирован (т.е. удалены нервы и прочищены каналы), ультраниры могут не подойти, так как их тонкая пластина не сможет полностью покрыть его поверхность, и потребуется более интенсивная обработка тканей. Установка ультраниров позволяет корректировать форму, цвет, стираемость зубов, а также закрывать сколы, трещины и диастемы (щели между зубами).

Сколько прослужат ультраниры?

Мы предоставляем гарантию на ультраниры в течение года, но на практике они могут прослужить от 10 до 20 лет. При правильном уходе и регулярной профессиональной гигиене ультраниры могут служить всю жизнь.